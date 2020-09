Lodi | bimba positiva a scuola | classe e maestre in quarantena

(Di venerdì 18 settembre 2020), 18 settembre 2020 - Primo caso di Covid 19 in unadel capoluogo. Da stamattina un'interadella materna 'Serena' di piazza Gobetti, a San Fereolo, è rimasta a casa in, ...

Lodi, 18 settembre 2020 - Primo caso di Covid 19 in una scuola del capoluogo. Da stamattina un'intera classe della materna 'Serena' di piazza Gobetti, a San Fereolo, è rimasta a casa in quarantena, do ...Lodi, prima classe a casa per un caso di coronavirus ... A titolo precauzionale sono rimasti a casa i bimbi e le maestre che erano entrati in contatto con lui. I pediatri si aspettano che le richieste ...Codogno (Lodi), 18 settembre 2020 - Bimba positiva al Covid, una classe della scuola materna Resistenza di viale Cairo, ieri, è rimasta a casa da scuola in quarantena. La piccola di fatto era già a ca ...