Internazionali BNL d’Italia 2020 | Musetti | “Avrò più fiducia nelle mie armi I complimenti mi motivano”

(Di venerdì 18 settembre 2020) “Non ho giocato al meglio delle mie chance, ho avuto un piccolo problema alla spalla. Però ho giocato tanti match partendo dalle qualificazioni e vado via con il ricordo di una grande esperienza”. Le parole di Lorenzodopo la sconfitta contro Dominik Koepfer negli ottavi di finale deglid’Italia. “prossime settimane giocherò Forlì, Parma e il torneo in Sardegna mettendo in mezzo una settimana di riposo. Di sicuro giocherò con maggioremie– il commento del 2002 di Carrara che poi parla deiricevuti – Le attenzioni mi motivano. Ho ringraziato personalmente Jannik per le belle parole ...