Il manifesto che invita al catechismo con «Gesù trans con due grosse tette» che scandalizza Pillon (Di venerdì 18 settembre 2020) In Finlandia è comparso un manifesto con Gesù transgender che invita ad andare a catechismo la domenica. «Benvenuto alla Scuola Domenicale nella Chiesa», si legge sulla locandina. Sotto la scritta compare la figura di Gesù che fa l’occhiolino al target della campagna ad opera di Organizzazione ’78, l’associazione di persone gay in Islanda che lotta per gli interessi e i diritti delle persone LGBTQ. Quello che ha attirato l’attenzione di Pillon, al di là del messaggio, è che Gesù è – come ha scritto nel suo tweet – «transgender con due grosse tette che balla sotto l’arcobaleno». LEGGI ANCHE ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 18 settembre 2020) In Finlandia è comparso uncon Gesùgender chead andare ala domenica. «Benvenuto alla Scuola Domenicale nella Chiesa», si legge sulla locandina. Sotto la scritta compare la figura di Gesù che fa l’occhiolino al target della campagna ad opera di Organizzazione ’78, l’associazione di persone gay in Islanda che lotta per gli interessi e i diritti delle persone LGBTQ. Quello che ha attirato l’attenzione di, al di là del messaggio, è che Gesù è – come ha scritto nel suo tweet – «gender con dueche balla sotto l’arcobaleno». LEGGI ANCHE ...

SimoPillon : Diffuso in Islanda manifesto con Gesù #transgender con due grosse tette che balla sotto l'arcobaleno. Provocazione… - giornalettismo : #Pillon ha condiviso e criticato il manifesto di #gesutrans diffuso in #Finlandia e l'idea di inclusività che c'è d… - rkamadonna : @20PLAZ4 nel dubbio mi sa che io lo manifesto, e se non funziona gli scrivo, e se non va bene lo blocco ciao - gioroman_romano : Chi siamo - Angelo00238990 : @LegaSalvini Mai che citi un articolo del Manifesto.?? -

Ultime Notizie dalla rete : manifesto che Chi c'è dietro la giudice che processa Assange | il manifesto Il Manifesto Mostra Letizia Battaglia, eventi al via alla Mole

2' di lettura Ancona 18/09/2020 - Prendono avvio il 19 settembre alle ore 18:30 con la visita tematica "Una vita per la Libertà", gli eventi legati alla mostra "Letizia Battaglia. Storie di strada", i ...

Degenerazione maculare senile: tipologie, prevenzione e sintomi

La degenerazione maculare senile è una malattia riconosciuta spesso come una patologia legata all’età, soprattutto per il fatto che essa si manifesta prevalentemente in soggetti che abbiano superato i ...

Comune di Sorrento e Fondazione Sorrento stringono un patto per la ripartenza

NAPOLI – Sarà la novità assoluta della venticinquesima edizione del Premio “Penisola Sorrentina” in programma il prossimo 24 ottobre. È la “Carta di Sorrento”, il manifesto del Premio dedicato a turis ...

2' di lettura Ancona 18/09/2020 - Prendono avvio il 19 settembre alle ore 18:30 con la visita tematica "Una vita per la Libertà", gli eventi legati alla mostra "Letizia Battaglia. Storie di strada", i ...La degenerazione maculare senile è una malattia riconosciuta spesso come una patologia legata all’età, soprattutto per il fatto che essa si manifesta prevalentemente in soggetti che abbiano superato i ...NAPOLI – Sarà la novità assoluta della venticinquesima edizione del Premio “Penisola Sorrentina” in programma il prossimo 24 ottobre. È la “Carta di Sorrento”, il manifesto del Premio dedicato a turis ...