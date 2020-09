Ida e Riccardo tornano a Uomini e donne (RUMORS) (Di venerdì 18 settembre 2020) Ida e Riccardo: probabile ritorno a Uomini e donne La love stories tra Ida e Riccardo ha fatto innamorare molti fan di Uomini e donne. La coppia nel corso della loro breve relazione ha avuto molti alti e bassi e dopo l’ultimo riavvicinamento a dicembre, pochi mesi fa si sono detti addio per sempre. Un addio che in tanti aspettavano fosse riportato davanti al piccolo teleschermo con l’inizio del format della De Filippi. Un possibile confronto a Uomini e donne Molto strano per i fan, la loro non presenza a Uomini e donne a settembre. Gli appassionati della ex coppia,si aspettavano almeno un confronto e delle spiegazioni, cosa che almeno fino ad oggi non è avvenuta. Secondo alcuni ... Leggi su controcopertina (Di venerdì 18 settembre 2020) Ida e: probabile ritorno aLa love stories tra Ida eha fatto innamorare molti fan di. La coppia nel corso della loro breve relazione ha avuto molti alti e bassi e dopo l’ultimo riavvicinamento a dicembre, pochi mesi fa si sono detti addio per sempre. Un addio che in tanti aspettavano fosse riportato davanti al piccolo teleschermo con l’inizio del format della De Filippi. Un possibile confronto aMolto strano per i fan, la loro non presenza aa settembre. Gli appassionati della ex coppia,si aspettavano almeno un confronto e delle spiegazioni, cosa che almeno fino ad oggi non è avvenuta. Secondo alcuni ...

Giusepp26551025 : RT @Depeched85: Vi ricordate quando Roberta si faceva trombare da Riccardo e diceva sorridendo ad Ida 'Con me sarà diverso?' e invece è sta… - gesch96 : La canzone di Ida e Riccardo “questo amore è una camera a gas” #UominieDonne - PAOjonevaLA : E ne decantava le doti quando Riccardo non si concedeva ad Ida - Mariya25802258 : RT @Depeched85: Vi ricordate quando Roberta si faceva trombare da Riccardo e diceva sorridendo ad Ida 'Con me sarà diverso?' e invece è sta… - Depeched85 : Vi ricordate quando Roberta si faceva trombare da Riccardo e diceva sorridendo ad Ida 'Con me sarà diverso?' e inve… -