"I Cinque Stelle la vera castaIl Sì serve alla loro propaganda" (Di venerdì 18 settembre 2020) "Questo taglio non farà funzionare meglio il Parlamento e serve solo alla propaganda dei Cinque Stelle che sono diventati la vera casta" Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 18 settembre 2020) "Questo taglio non farà funzionare meglio il Parlamento esolodeiche sono diventati lacasta" Segui su affaritaliani.it

Linkiesta : Dice Enrico Letta che il Parlamento è sempre stato gestito da due terzi degli eletti. Tradotto: tagliamo la casta… - Linkiesta : Un taglio a casaccio del numero dei parlamentari. Portato avanti dal M5S solo per ragioni di propaganda. Ecco per… - davidallegranti : I Cinque Stelle prima governavano con la Lega, adesso con il Pd. Prima non volevano fare alleanze con nessuno, ades… - Cesitanews : @fleinaudi @Corriere Cinque stelle di apprezzamento son poche, anche per avere citato l'Ugo La Malfa del 1951 (!). - Affaritaliani : 'I Cinque Stelle la vera castaIl Sì serve alla loro propaganda' -

Ultime Notizie dalla rete : Cinque Stelle Amore autoritario. Così Lega e Cinque Stelle difendono Putin in Ue Formiche.net Blocco traffico Milano: con smog alto obbligo smartworking

Torna l’autunno e potrebbe presto tornare anche il blocco traffico a Milano. A distanza di mese dal lockdown le concentrazioni di smog sono di nuovo alte in tutta Italia e non fa eccezione la metropol ...

Idrogeno, Tedesco alla Mourinho: “Di Maio parla con Antonio, ma Antonio chi?”

A margine della conferenza stampa che si è svolta ieri all’aula Cutuli di Palazzo del Pincio insieme al consigliere comunale del Gruppo Misto Giancarlo Frascarelli sull’idrico, il sindaco Ernesto Tede ...

Referendum, Di Maio: "Berlusconi vota No? Una ragione in più per votare Sì"

"È ora di dire basta alla vecchia politica" Il Movimento 5 Stelle tira la volata al referendum per il taglio dei parlamentari del 20 e 21 settembre. Allo stato maggiore pentastellato non è di certo sf ...

Torna l’autunno e potrebbe presto tornare anche il blocco traffico a Milano. A distanza di mese dal lockdown le concentrazioni di smog sono di nuovo alte in tutta Italia e non fa eccezione la metropol ...A margine della conferenza stampa che si è svolta ieri all’aula Cutuli di Palazzo del Pincio insieme al consigliere comunale del Gruppo Misto Giancarlo Frascarelli sull’idrico, il sindaco Ernesto Tede ..."È ora di dire basta alla vecchia politica" Il Movimento 5 Stelle tira la volata al referendum per il taglio dei parlamentari del 20 e 21 settembre. Allo stato maggiore pentastellato non è di certo sf ...