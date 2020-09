GF Vip | Patrizia De Blanck al veleno contro la conduttrice | “Con lei neanche morta!”

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 18 settembre 2020) Un altro attacco diretto diDe. Al GF Vip la contessa sta dimostrando di non avere peli sulla lingua, ma anche di avere una parola per tutti. Il primo a finire tra le sue “grinfie” è stato Tommaso Zorzi, reo di averle dato della “contessa decaduta”. E lei: “Decaduta de che, str***”. Poi, dopo aver minacciato di volersene andare dalla Casa perché tenevano le luci accese e volevano cambiarle le pile del microfono, ha espresso la poca stima nei confronti di Alba Parietti durante una conversazione con Zorzi e Andrea Zelletta in cui si parlava di Francesco Oppini, che diventerà un concorrente del GF Vip a partire dalla puntata di venerdì. “Lui è simpatico, è la madre che è una str***”, è stato il giudizio della De. ...