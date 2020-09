Gazzetta - Shamrock-Milan, pagelle: Calhanoglu top, Gabbia non convince (Di venerdì 18 settembre 2020) Europa League, Shamrock-Milan: pagelle della Gazzetta Oggi, come di consueto, La Gazzetta dello Sport ha stilato le pagelle della partita Shamrock Rovers-Milan 0-2. È Hakan Calhanoglu ad essere ... Leggi su milanlive (Di venerdì 18 settembre 2020) Europa League,dellaOggi, come di consueto, Ladello Sport ha stilato ledella partitaRovers-0-2. È Hakanad essere ...

Gazzetta_it : #Ibra e #Calhanoglu stendono lo #Shamrock: #Milan avanti in #EuropaLeague. Ora il #Bodo - Gazzetta_it : #Ibrahimovic scacciapensieri prende per mano il Diavolo. #Saelemaekers frastornato - Gazzetta_it : #ShamrockMilan, le pagelle: #Calhanoglu ispirato: 7,5! #Donnarumma c’è: 7 - sportli26181512 : Pagelle Gazzetta - Calhanoglu illumina, male Gabbia e Bennacer: Calhanoglu è stato il migliore in campo contro lo S… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #ShamrockMilan, le pagelle: #Calhanoglu ispirato: 7,5! #Donnarumma c’è: 7 -