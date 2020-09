Fonseca: “Dzeko domani sarà a Verona. Non ha senso parlare ora dello scambio con Milik” (Di venerdì 18 settembre 2020) L’allenatore della Roma, Paulo Fonseca, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Verona, esordio in campionato. Questo è il resoconto di quanto raccolto da Tuttomercatoweb. Kumbulla è pronto per giocare e chi sarà il centravanti? “Centravanti vediamo domani. Kumbulla dobbiamo capire che è arrivato solo ieri. Si è allenato due volte. Sarà della partita, ma non è totalmente pronto e deve capire come giochiamo: è diverso da come giocava al Verona”. La voglia è quella di investire su giocatori giovani. Quando arrivò qua disse di essere arrivato per vincere. Se la sente di sposare questo progetto? “Sono d’accordo con questa linea di avere una squadra più giovane, ma abbiamo anche calciatori ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 18 settembre 2020) L’allenatore della Roma, Paulo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il, esordio in campionato. Questo è il resoconto di quanto raccolto da Tuttomercatoweb. Kumbulla è pronto per giocare e chi sarà il centravanti? “Centravanti vediamo. Kumbulla dobbiamo capire che è arrivato solo ieri. Si è allenato due volte. Sarà della partita, ma non è totalmente pronto e deve capire come giochiamo: è diverso da come giocava al”. La voglia è quella di investire su giocatori giovani. Quando arrivò qua disse di essere arrivato per vincere. Se la sente di sposare questo progetto? “Sono d’accordo con questa linea di avere una squadra più giovane, ma abbiamo anche calciatori ...

