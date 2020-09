Firenze: 400 cinghiali catturati nelle colline intorno alla città (Di venerdì 18 settembre 2020) Sono circa 400 i cinghiali catturati dall'inizio dell'anno nelle colline intorno a Firenze, nelle zone di Careggi/Cercina, Settignano/Fiesole, Sorgane/Bagno a Ripoli, Soffiano/Scandicci, Pian dei Giullari: questo il bilancio dell'attività di contenimento degli ungulati Leggi su firenzepost (Di venerdì 18 settembre 2020) Sono circa 400 idall'inizio dell'annozone di Careggi/Cercina, Settignano/Fiesole, Sorgane/Bagno a Ripoli, Soffiano/Scandicci, Pian dei Giullari: questo il bilancio dell'attività di contenimento degli ungulati

