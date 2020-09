Chiesa obiettivo di Milan e Juve ma Iachini non vuole privarsene (Di venerdì 18 settembre 2020) Chiesa corteggiato da Milan e Juventus ma Iachini è sicuro che resti alla Fiorentina. Federico Chiesa è un obiettivo di mercato di Juve e Milan. … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 18 settembre 2020)corteggiato dantus maè sicuro che resti alla Fiorentina. Federicoè undi mercato di. … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Marcodv76 : RT @cumdivido: #Milan ci confidano che #commisso sta portando avanti una strategia ben precisa nei rapporti con i #rossoneri per le trattiv… - Undertakerosso1 : @marco_ramiccia @ASSEofficiel Su depay hai ragione, il Milan prenderà chiesa. Fino al 1-2 ottobre l unico obiettivo… - KaneACMilan : RT @cumdivido: #Milan ci confidano che #commisso sta portando avanti una strategia ben precisa nei rapporti con i #rossoneri per le trattiv… - cumdivido : #Milan ci confidano che #commisso sta portando avanti una strategia ben precisa nei rapporti con i #rossoneri per l… - violanews : Calamai: 'La Fiorentina rispetta Chiesa, serve anche il contrario. L'Europa è un obiettivo reale' -… -