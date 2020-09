CDP sostiene investimenti del Gruppo Guala Dispensing

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 18 settembre 2020) (Teleborsa) – Cassa Depositi e Prestiti supporta il piano di2020-2022 in ricerca e innovazione delcon un finanziamento di 12,5 milioni di euro “destinati ad accrescere la competitività e la capacità produttiva delanche nei mercati esteri”. L’intervento di Cdp – spiega la Cassa in una nota – “andrà a sostenere l’acquisizione di macchinari e linee produttive destinate alla produzione di trigger sprayer, ovvero dispensatori per uso domestico e sanitario. I nuovi impianti consentiranno di ottimizzare in maniera significativa i processi produttivi sia in termini di maggiori efficienze sui costi e tempi di produzione”. “– ...