Bobo Vieri sul piede di guerra | “Gli faccio causa” Non se l’aspettava

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 18 settembre 2020) “No, non ci sarò. Mi hanno comunicato che hanno annullato il mio contratto. Dall’oggi al domani, senza motivo. È una cosa che non mi aspettavo, andremo per legali”. Così Christianal Corriere della Sera. Ex calciatore e personaggio molto amato e seguito su Instagram,racconta che quest’anno non sarà presente in studio, a Tiki Taka, e nell’intervista al quotidiano non nasconde la sua amarezza. Il suo contratto sarebbe stato stracciato dall’oggi al domani e “senza motivo”, dunque l’annuncio del marito di Costanza Caracciolo di fare causa per far valere i suoi diritti. Se la serie A è pronta a ripartire, lo è anche Tiki Taka, il programma in onda in seconda serata a partire dal prossimo 21 settembre con diverse novità. Non ci sarà ...