Barbara d’Urso e Signorini hanno litigato? Dagospia indaga

Barbara d'Urso e Alfonso Signorini hanno litigato? Dagospia indaga

Barbara d'Urso e Alfonso Signorini, secondo quanto rivelato dal portale Dagospia, dopo aver chiarito ogni dissapore, avrebbero nuovamente discusso. Il portale Dagospia è convinto che tra Barbara d'Urso e Alfonso Signorini sia di nuovo tornato il gelo. Il motivo? Secondo quanto riportato dal portale, i due, dopo aver fatto pace durante l'inizio di questo 2020, …

