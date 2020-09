24 Ore di Le Mans - Le novità dell' edizione numero 88

(Di venerdì 18 settembre 2020) Il 2020 è certamente un anno fuori dagli schemi e anche la celeberrima 24 Ore di Lenon farà eccezione. Dopo il rinvio da giugno a settembre, il conto alla rovescia è praticamente ormai terminato: siamo già nel pienoottantottesimaa celeberrima gara di durata francese. Per la prima volta nel corsoa sua storia si correrà a porte chiuse, senza quellatmosfera speciale che solo il weekenda 24 ore può dare. Ma ladrenalina in pista sarà assicurata dai 59 equipaggi pronti a dare spettacolo lungo i 13 chilometri del Circuit de la Sarthe.Equipaggi e categorie. La 24 Ore di Leè da sempre sinonimo di velocità e sfida tecnologica ai massimi livelli. E oltre alle mille ...

danielesparisci : Correre la ?@24hoursoflemans? a 74 anni, da record. La storia di Dominique Bastien, oggi su una Porsche del team de… - EstebBeltramino : Auto: 24 Ore Le Mans post Covid la più veloce storia recente #motori - EstebBeltramino : Le Mans: le dieci auto più iconiche che hanno vinto la mitica 24 Ore #motori #automobilismo - Motorsport_IT : Torna la rubrica del sabato mattina di - infoitsport : 24 ore Le Mans 2020, pole e prima fila per le Ferrari -

Ultime Notizie dalla rete : Ore Mans

È il weekend della 24 Ore di Le Mans, penultimo appuntamendo del WEC 2020. La gara di durata simbolo delle corse automobilistiche, spostata in questi due giorni per le problematiche legate al Covid, t ...14.00 - Rai2: Ciclismo, Tour de France. 20a tappa - SkyArena: Tennis, Torneo Roma. Quarti 14.10 - SkyMotoGP: Motomondiale, GP Emilia Romagna. Qualifiche MotoGP 14.15 - Eurosport: Auto, Mondiale Endura ...Alle 14.30 di sabato 19 settembre (diretta tv su Eurosport) si accenderanno i motori sul circuito della Sarthe, deserto. Senza pubblico non può essere la solita 24 Ore, celebre anche per le sue notti ...