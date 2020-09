24 Ore di Le Mans 2020, Kobayashi regala l'hyperpole a Toyota (Di venerdì 18 settembre 2020) Non poteva che iniziare con il botto l'88ª edizione della 24 Ore di Le Mans, e anche con qualche sorpresa durante la hyperpole della mattinata,. Nella classe regina, la Lmp1, pole di Toyota come da ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 18 settembre 2020) Non poteva che iniziare con il botto l'88ª edizione della 24 Ore di Le, e anche con qualche sorpresa durante ladella mattinata,. Nella classe regina, la Lmp1, pole dicome da ...

motorionline : #WEC | #Porsche celebra la 24 Ore di Le Mans: ecco il rombo di sei grandi protagoniste ?? - BarbaraPremoli : Dopo 14 anni Goodyear ritorna alla 24 Ore di Le Mans - MotoriNoLimits : Dopo 14 anni Goodyear ritorna alla 24 Ore di Le Mans - autosprint : 24 Ore #L Mans, Hyperpole: Kobayashi la #Toyota in pole. Bruni svetta in GTE Pro - motorionline : #WEC | #LeMans24, Qualifiche: Toyota in hyperpole con #Kobayashi, Porsche svetta in GTE Pro ??… -