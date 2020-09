Vicenza, 73enne in ospedale: cercava di sedare una lite di coppia. “Lo rifarei: se una donna viene picchiata ho l’obbligo di difenderla” (Di giovedì 17 settembre 2020) È ricoverato all’ospedale San Bortolo di Vicenza, con una prognosi di 45 giorni. Fermo su un letto d’ospedale dopo avere tentato di difendere dalle botte una ragazza, Carolina, 31 anni, mentre veniva colpita dal fidanzato Akar Alberto Fontanarosa, 25enne tossicodipendente. Ma lei anche dopo il pestaggio ha continuato a difenderlo, sostenendo che il ragazzo non avesse fatto niente. Vittorio Cingano, 73 anni, era intervenuto per sedare la rissa ed è stato preso a calci e pugni. Gli hanno rotto il femore, e al Corriere della Sera parla appena uscito dalla sala operatoria, dove gli hanno messo “tre viti nella gamba sinistra”. La sua sarà una riabilitazione lunga e faticosa, ma rifarebbe quello che ha fatto perché “se una donna viene ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 settembre 2020) È ricoverato all’San Bortolo di, con una prognosi di 45 giorni. Fermo su un letto d’dopo avere tentato di difendere dalle botte una ragazza, Carolina, 31 anni, mentre veniva colpita dal fidanzato Akar Alberto Fontanarosa, 25enne tossicodipendente. Ma lei anche dopo il pestaggio ha continuato a difenderlo, sostenendo che il ragazzo non avesse fatto niente. Vittorio Cingano, 73 anni, era intervenuto perla rissa ed è stato preso a calci e pugni. Gli hanno rotto il femore, e al Corriere della Sera parla appena uscito dalla sala operatoria, dove gli hanno messo “tre viti nella gamba sinistra”. La sua sarà una riabilitazione lunga e faticosa, ma rifarebbe quello che ha fatto perché “se una...

