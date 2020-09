Ultime Notizie Roma del 17-09-2020 ore 19:10 (Di giovedì 17 settembre 2020) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giulia Ferrigno in apertura la decisione del Tar che ha respinto la richiesta di sospensiva d’urgenza che età dei ministri Azzolina e speranza della delibera con cui il governatore Alberto Cirio in poi alle scuole piemontesi di verificare la temperatura degli studenti all’inizio delle lezioni le scuole quindi continueranno a misurare la febbre agli studenti in Piemonte almeno fino al 14 ottobre quando la causa sarà discussa in camera di consiglio sono dispiaciuto che la scelta del governo sia stata quella di entrare in netto contrasto con il Piemonte invece che considerarlo un esempio afferma il Presidente della Regione Alberto Cirio Questo è un provvedimento aggiunge Che punta a garantire più sicurezza per i propri cittadini ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 17 settembre 2020)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giulia Ferrigno in apertura la decisione del Tar che ha respinto la richiesta di sospensiva d’urgenza che età dei ministri Azzolina e speranza della delibera con cui il governatore Alberto Cirio in poi alle scuole piemontesi di verificare la temperatura degli studenti all’inizio delle lezioni le scuole quindi continueranno a misurare la febbre agli studenti in Piemonte almeno fino al 14 ottobre quando la causa sarà discussa in camera di consiglio sono dispiaciuto che la scelta del governo sia stata quella di entrare in netto contrasto con il Piemonte invece che considerarlo un esempio afferma il Presidente della Regione Alberto Cirio Questo è un provvedimento aggiunge Che punta a garantire più sicurezza per i propri cittadini ...

