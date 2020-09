Temptation Island, la decisione di Sofia stupisce il pubblico (Di giovedì 17 settembre 2020) Ascolti secondo le aspettative per Temptation Island, condotto nella versione nip da una splendida e coinvolta Alessia Marcuzzi, che è entrata sin da subito nelle dinamiche del programma. Il viaggio nei sentimenti delle coppie che hanno chiesto di partecipare per mettere sotto esame il loro rapporto ha da subito coinvolto il pubblico che ha potuto assistere anche ad un falò molto anticipato di confronto di una delle coppie. Sofia e Amedeo sono infatti usciti insieme da Temptation appena un giorno dopo il loro ingresso. La giovane fidanzata ha avuto immediatamente conferma dei dubbi che aveva da circa un anno quelli che riguardano un presunto tradimento del fidanzato. Sofia ha infatti ascoltato la confessione di Amedeo in un video, confessione che l’ha stupita e ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 17 settembre 2020) Ascolti secondo le aspettative per, condotto nella versione nip da una splendida e coinvolta Alessia Marcuzzi, che è entrata sin da subito nelle dinamiche del programma. Il viaggio nei sentimenti delle coppie che hanno chiesto di partecipare per mettere sotto esame il loro rapporto ha da subito coinvolto ilche ha potuto assistere anche ad un falò molto anticipato di confronto di una delle coppie.e Amedeo sono infatti usciti insieme daappena un giorno dopo il loro ingresso. La giovane fidanzata ha avuto immediatamente conferma dei dubbi che aveva da circa un anno quelli che riguardano un presunto tradimento del fidanzato.ha infatti ascoltato la confessione di Amedeo in un video, confessione che l’ha stupita e ...

