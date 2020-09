Temptation Island 2020, coppie sull'orlo di una crisi di nervi. Due fidanzati abbandonano (Di giovedì 17 settembre 2020) Roma, 17 settembre 2020 - Temptation Island 2020 parte col botto. Nella prima puntata "-in onda su Canale 5 mercoledì 16 settembre - del reality dell'amore, versione autunnale targata Alessia ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 17 settembre 2020) Roma, 17 settembreparte col botto. Nella prima puntata "-in onda su Canale 5 mercoledì 16 settembre - del reality dell'amore, versione autunnale targata Alessia ...

trash_italiano : Finalmente le anticipazioni di Temptation Island - donzauker1982 : @ale_antonelli75 @frankiehinrgmc - seba65 : RT @lasoncini: Temptation Island ultimo programma rimasto a credere nella lingua italiana: il romanesco lo sottotitolano (dico a voi di que… - RollingStoneita : Magari fosse così solo un’island: buona parte della nostra nation è come temptation. #TempationIsland #17settembre - cohe1010 : Apro Twitter, n. 1 tendenza Italia Temptation Island. No, non andrà tutto bene. Chiudo Twitter fino domani. Buona giornata a tutti -