Tania Cagnotto si racconta: “Con il lockdown mi è crollato il mondo addosso: non ho più…” (Di giovedì 17 settembre 2020) "Per 20 anni i tuffi sono stati la mia priorità. Che non vuol dire solo allenarsi sei ore al giorno, ma avere un pensiero fisso piantato nella testa. Rigare dritto, mangiare bene, andare a letto presto, gestire l'agitazione prima delle gare, lo stress del risultato, la delusione se va male. Già dopo Londra ero stufa di quelle emozioni ma ho continuato perché cercavo un riscatto. Ora però è diverso. Ho 35 anni e alla mia età il tempo conta: sacrificare un anno per le Olimpiadi, senza la sicurezza che poi si facciano davvero è un azzardo troppo grande". A parlare è Tania Cagnotto, ex tuffatrice che ha deciso di rinunciare ai Giochi di Tokyo per un buonissimo motivo: un figlio in arrivo.Il momento più buio: "Quando io e Francesca (Dallapé) stavamo per prenderci la nostra rivincita ... Leggi su golssip (Di giovedì 17 settembre 2020) "Per 20 anni i tuffi sono stati la mia priorità. Che non vuol dire solo allenarsi sei ore al giorno, ma avere un pensiero fisso piantato nella testa. Rigare dritto, mangiare bene, andare a letto presto, gestire l'agitazione prima delle gare, lo stress del risultato, la delusione se va male. Già dopo Londra ero stufa di quelle emozioni ma ho continuato perché cercavo un riscatto. Ora però è diverso. Ho 35 anni e alla mia età il tempo conta: sacrificare un anno per le Olimpiadi, senza la sicurezza che poi si facciano davvero è un azzardo troppo grande". A parlare è, ex tuffatrice che ha deciso di rinunciare ai Giochi di Tokyo per un buonissimo motivo: un figlio in arrivo.Il momento più buio: "Quando io e Francesca (Dallapé) stavamo per prenderci la nostra rivincita ...

Ultime Notizie dalla rete : Tania Cagnotto Tania Cagnotto, una vita da medaglia d'oro | Eco Internazionale Una nuova vita al via su La5

Il talk show racconta le ricette per una nuova vita di due persone: una nota e l’altra no. Fil rouge degli incontri, la straordinaria capacità di resilienza degli italiani, che la pandemia ha conferma ...

Torna "Una Nuova Vita": dal 17 settembre, in seconda serata, su La5

Torna da giovedì 17 settembre, in seconda serata su LA5, il format originale "Una nuova vita". Alla guida delle otto puntate del programma, prodotto dalla 11 Eleven di Bruno Frustaci e Alessandro Carp ...

Tania Cagnotto: "Vorrei essere la portabandiera a Tokyo"

