Quell'errore sui banchi-girello: altra gaffe della Azzolina (Di giovedì 17 settembre 2020) Francesca Galici A scuole ormai riaperte, abbiamo chiesto alla preside dell'Istituto Comprensivo "Ognissanti" di Codogno la sua opinione sui banchi con le rotelle Gli alunni troppo alti non riescono a starci, Quelli corpulenti hanno maggiori difficoltà a trovare la posizione ma c'è un altro gravissimo problema che incide sulla funzionalità dei nuovi banchi con le rotelle scelti da Lucia Azzolina per le scuole italiane: l'impiego da parte dei mancini. I ragazzi che utilizzano la mano sinistra per scrivere sono forse i più penalizzati dalla decisione di impiegare nelle classi i banchi con le rotelle. Questo perché il piccolo tavolino sul quale dovrebbero prendere appunti e svolgere i loro compiti si trova sulla destra e non sempre è ribaltabile dalla ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 17 settembre 2020) Francesca Galici A scuole ormai riaperte, abbiamo chiesto alla preside dell'Istituto Comprensivo "Ognissanti" di Codogno la sua opinione suicon le rotelle Gli alunni troppo alti non riescono a starci,i corpulenti hanno maggiori difficoltà a trovare la posizione ma c'è un altro gravissimo problema che incide sulla funzionalità dei nuovicon le rotelle scelti da Luciaper le scuole italiane: l'impiego da parte dei mancini. I ragazzi che utilizzano la mano sinistra per scrivere sono forse i più penalizzati dalla decisione di impiegare nelle classi icon le rotelle. Questo perché il piccolo tavolino sul quale dovrebbero prendere appunti e svolgere i loro compiti si trova sulla destra e non sempre è ribaltabile dalla ...

