Precipita per oltre 8 metri | muore sotto gli occhi dei nipotini di 6 e 8 anni

(Di giovedì 17 settembre 2020) Stava sistemando la tapparella di una finestra di casa, al terzo piano di una palazzina di Via El Alamein, quando improvvisamente ha messo il piede in fallo ed èto di, non prima di ...

CarlaG13528731 : RT @Lucaaaa01: Dalle piazze, dalle uova, dai pomodori e dagli insulti, possiamo dire che l'era salviniana è finita. La lega precipita nei s… - IoCivico : RT @Lucaaaa01: Dalle piazze, dalle uova, dai pomodori e dagli insulti, possiamo dire che l'era salviniana è finita. La lega precipita nei s… - ANTEO17 : RT @Lucaaaa01: Dalle piazze, dalle uova, dai pomodori e dagli insulti, possiamo dire che l'era salviniana è finita. La lega precipita nei s… - Lucaaaa01 : Dalle piazze, dalle uova, dai pomodori e dagli insulti, possiamo dire che l'era salviniana è finita. La lega precip… - sictwit : RT @notav_info: In pochi secondi, Luca viene folgorato da una scarica elettrica da 50.000 volt. Il suo corpo esanime precipita al suolo da… -

Ultime Notizie dalla rete : Precipita per

Strade e case allagate e centinaia di migliaia di persone rimaste al buio, forse anche una persona morta: lo Stato dell'Alabama e la Florida nord-occidentale sono stati spazzati via dalle piogge torre ...Scivola dalla scala sul balcone e precipita dal terzo piano; a chiamare aiuto è il nipotino di otto anni. Per il suo nonno, Giacomo Tomasoni, però, non c’è stato nulla da fare. È morto nonostante i lu ...CASARGO – Squadre di volontari, Soccorso Alpini, Vigili del Fuoco con diversi mezzi sono stati mobilitati dal pomeriggio per le ricerche di un uomo di 72 anni, P.C. le iniziali, residente a Castello B ...