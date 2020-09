Omicidio Willy | Gdf conferma | “Branco aveva il reddito di cittadinanza”

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 17 settembre 2020) Soldi deldi cittadinanza percepiti in modo indebito, omettendo "di indicare nelle autocertificazioni compilate dati dovuti, creandosi in tal modo le condizioni per accedere al beneficio". Questa la segnalazione che la Guardia di finanza ha fatto riguardo i 4 giovani indagati per l'diMonteiro Duarte, avvenuto a Colleferro. I militari delle Fiamme gialle hanno inviato un rapporto alla Procura di Velletri per violazione della legge che regola ildi cittadinanza ed ha sollecitato l`Inps per il recupero della somme.L'ammontare nel suo complesso a circa 33mila euro. Il dossier della Gdf chiama in causa Marco e Gabriele Bianchi, Francesco Belleggia e Mario Pincarelli. Secondo quanto ricostruito da chi indaga potrebbero esser recuperati 28.747 mila euro.Riguarda i "Nuclei familiari" la ...