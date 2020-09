La Corte di Giustizia Europea dà il via a Messi, ora può depositare il suo marchio (Di giovedì 17 settembre 2020) Lionel Messi è autorizzato a registrare il marchio "Messi" per articoli e abbigliamento sportivo. La società spagnola J.M aveva fatto ricorso all'Ufficio Europeo della proprietà intellettuale perché invocava la possibilità di confusione con i suoi prodotti. L'azienda produce abbigliamento, calzature, caschi per ciclisti e guanti.Ma la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha stabilito che il rischio di confusione non esiste dato che Messi è notissimo. Ora il giocatore potrà registrare il suo marchio registrato. Da poco lui e la sua famiglia hanno trasferito la sede dei loro affari in Italia. Il papà del giocatore ha aperto una partita iva nel nostro Paese e ha comprato casa a Milano. Tanto che si ... Leggi su golssip (Di giovedì 17 settembre 2020) Lionelè autorizzato a registrare il" per articoli e abbigliamento sportivo. La società spagnola J.M aveva fatto ricorso all'Ufficio Europeo della proprietà intellettuale perché invocava la possibilità di confusione con i suoi prodotti. L'azienda produce abbigliamento, calzature, caschi per ciclisti e guanti.Ma ladidell'Unioneha stabilito che il rischio di confusione non esiste dato cheè notissimo. Ora il giocatore potrà registrare il suoregistrato. Da poco lui e la sua famiglia hanno trasferito la sede dei loro affari in Italia. Il papà del giocatore ha aperto una partita iva nel nostro Paese e ha comprato casa a Milano. Tanto che si ...

Ultime Notizie dalla rete : Corte Giustizia UNICT – Dottoranda di Giurisprudenza alla Corte di giustizia dell’Unione Europea Liveunict | Magazine sull'Università di Catania Brexit: Johnson raggiunge compromesso con parlamentari conservatori in disaccordo

Londra, 17 set 09:10 - (Agenzia Nova) - Il primo ministro britannico, Boris Johnson, ha raggiunto un accordo con alcuni dei parlamentari conservatori in disaccordo con la sua piano di dare al governo ...

Dress code alle borsiste: libero l'ex giudice Bellomo. Ma torna a processo per atti persecutori

Torna libero l'ex giudice del Consiglio di Stato Francesco Bellomo. Il gup del Tribunale di Bari Annachiara Mastrorilli ha accolto l'istanza dei difensori di Bellomo, sostituendo la misura cautelare d ...

Ue: Corte giustizia respinge appello contro sanzioni a società petrolifere russe per crisi Ucraina

Bruxelles , 17 set 12:00 - (Agenzia Nova) - La Corte di giustizia dell'Unione europea ha confermato la sentenza del Tribunale che aveva respinto un ricorso contro le misure restrittive imposte ad alcu ...

