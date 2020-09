Internazionali BNL d’Italia 2020: Fognini ci prova ma non basta, Humbert centra gli ottavi (Di giovedì 17 settembre 2020) Ugo Humbert supera Fabio Fognini nel secondo turno del Masters 1000 di Roma 2020 col punteggio di 7-5 7-6 (7-4), in due ore di gioco. Domani in ottavi di finale affronterà Denis Shapovalov. Partita strana questo pomeriggio sul centrale del Foro Italico. Il primo parziale ha avuto due volti: i primi sei game sono stati senza padrone con uno scambio infinito di break e contro-break; dal 3-3 in poi c’è stato maggiore equilibrio, ma alla fine Humbert è riuscito a chiudere il set piuttosto meritatamente. Fognini oggi è parso nettamente in ripresa rispetto all’uscita della scorsa settimana a Kitzbuhel, ma è ancora lontano dalla sua miglior condizione: ha fatto vedere ottimi colpi, tuttavia ha anche commesso parecchi errori che ... Leggi su sportface (Di giovedì 17 settembre 2020) Ugosupera Fabionel secondo turno del Masters 1000 di Romacol punteggio di 7-5 7-6 (7-4), in due ore di gioco. Domani indi finale affronterà Denis Shapovalov. Partita strana questo pomeriggio sulle del Foro Italico. Il primo parziale ha avuto due volti: i primi sei game sono stati senza padrone con uno scambio infinito di break e contro-break; dal 3-3 in poi c’è stato maggiore equilibrio, ma alla fineè riuscito a chiudere il set piuttosto meritatamente.oggi è parso nettamente in ripresa rispetto all’uscita della scorsa settimana a Kitzbuhel, ma è ancora lontano dalla sua miglior condizione: ha fatto vedere ottimi colpi, tuttavia ha anche commesso parecchi errori che ...

WeAreTennisITA : 18 anni, numero 249 del mondo, capace di vincere il suo primo match nei 1000 contro Stan Wawrinka agli Internaziona… - WeAreTennisITA : Agli Internazionali BNL d'Italia torna a parlare @RafaelNadal?? ??? 'Quando prendi una decisione vai avanti con quell… - sportface2016 : #InternazionaliBNLdItalia 2020: #Fognini ci prova ma non basta, #Humbert centra gli ottavi - live_tennis : Internazionali BNL d`Italia - 2nd Round: Ugo Humbert beat Fabio Fognini 7-5, 7-6 - age_fotostock : Venus Williams (USA) during the Internazionali BNL d'Italia 2020 in Rome, Italy. September 16, 2020. More ??:… -

Ultime Notizie dalla rete : Internazionali BNL Internazionali BNL d'Italia: il torneo live su Sky Sport. Gli appuntamenti di mercoledì Sky Sport Tennis, Internazionali di Roma: Lajovic supera Raonic, ora affronterà Nadal

Il serbo Dusan Lajovic ha conquistato l'accesso agli ottavi di finale degli Internazionali Open Bnl d'Italia battendo il canadese Milos Raonic con il punteggio di 7-6(3), 4-6, 6-2. Al prossimo turno s ...

LIVE – Fognini-Humbert 5-7 3-5, Internazionali BNL d’Italia 2020: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale dell’incontro fra Fabio Fognini e Ugo Humbert, valido per il secondo turno degli Internazionali BNL d’Italia 2020. Esordio per il ligure quest’anno dopo l’opaca prova in ...

Tennis: Open Bnl Italia; Lajovic supera Raonic, ora Nadal

(ANSA) - ROMA, 17 SET - Il serbo Dusan Lajovic ha conquistato l'accesso agli ottavi di finale degli Internazionali Open Bnl d'Italia battendo il canadese Milos Raonic con il punteggio di 7-6(3), 4-6, ...

Il serbo Dusan Lajovic ha conquistato l'accesso agli ottavi di finale degli Internazionali Open Bnl d'Italia battendo il canadese Milos Raonic con il punteggio di 7-6(3), 4-6, 6-2. Al prossimo turno s ...Il live e la diretta testuale dell’incontro fra Fabio Fognini e Ugo Humbert, valido per il secondo turno degli Internazionali BNL d’Italia 2020. Esordio per il ligure quest’anno dopo l’opaca prova in ...(ANSA) - ROMA, 17 SET - Il serbo Dusan Lajovic ha conquistato l'accesso agli ottavi di finale degli Internazionali Open Bnl d'Italia battendo il canadese Milos Raonic con il punteggio di 7-6(3), 4-6, ...