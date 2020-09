Grande Fratello Vip 5, Patrizia De Blanck rompe il silenzio sul cachet nel reality di Alfonso Signorini (Di giovedì 17 settembre 2020) Patrizia De Blanck è sicuramente una dei concorrenti del Grande Fratello Vip più propensa a creare dinamiche ed a regalare tanto trash, meme e gif. In questi giorni però sta montando la polemica sul suo cachet per partecipare al reality di Alfonso Signorini. Quanto ha preso realmente la contessa? Patrizia De Blanck al GF Vip5, polemiche sul cachet: chiesti 100.000 euro In queste ore sta montando la polemica circa la cifra che Patrizia De Blanck avrebbe chiesto per partecipare al reality di Alfonso Signorini. Nelle scorse settimane infatti il conduttore ha dichiarato: “Lei ha chiesto 100.000 ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 17 settembre 2020)Deè sicuramente una dei concorrenti delVip più propensa a creare dinamiche ed a regalare tanto trash, meme e gif. In questi giorni però sta montando la polemica sul suoper partecipare aldi. Quanto ha preso realmente la contessa?Deal GF Vip5, polemiche sul: chiesti 100.000 euro In queste ore sta montando la polemica circa la cifra cheDeavrebbe chiesto per partecipare aldi. Nelle scorse settimane infatti il conduttore ha dichiarato: “Lei ha chiesto 100.000 ...

