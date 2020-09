Gemelli (Di giovedì 17 settembre 2020) “Ci vorrebbe una scienza del malcontento”, diceva lo scrittore Frank Herbert. “Le persone hanno bisogno di tempi duri per sviluppare i loro muscoli psichici”. Sono d’accordo in parte, ma penso che non sempre sia vero. Anzi, trovo che... Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 17 settembre 2020) “Ci vorrebbe una scienza del malcontento”, diceva lo scrittore Frank Herbert. “Le persone hanno bisogno di tempi duri per sviluppare i loro muscoli psichici”. Sono d’accordo in parte, ma penso che non sempre sia vero. Anzi, trovo che... Leggi

fattoquotidiano : 'VIOLENTI COME I CASAMONICA' Dieci denunce per i due. “Quando entrano loro scende il silenzio”. Gli inquirenti: “Es… - saryxs87 : RT @tempoweb: Incinta col #COVID e spedita a casa L'Umberto I la manda via - CarmeloFontana5 : BUONGIORNO A TUTTI DA IL TEMPO Assassini di Willy col reddito di cittadinanza. - GianpaoloNasta : @Sfigatto L'importante è che non mettano su un gruppo pop di musica a cappella, poi se so gemelli uguali o diversi… - Claudette__ : RT @tinellissima: Sagittario: i nati sotto il segno di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capr… -