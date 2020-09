Finanziamenti Simest per l'internazionalizzazione, 50% a fondo perduto (Di giovedì 17 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Al via una nuova agevolazione in favore delle imprese che si rivolgono a Simest – società del Gruppo CDP presieduta da Pasquale Salzano e guidata da Mauro Alfonso – per essere sostenute attraverso i Finanziamenti per l'internazionalizzazione nel percorso di espansione sui mercati esteri: da oggi si potrà ottenere la metà delle somme richieste a fondo perduto, ossia senza obbligo di restituzione.La misura è stata resa possibile dal via libera ottenuto dalla Commissione Europe, che estende temporalmente questo vantaggio fino alla fine del 2020, con un limite di 800 mila euro complessivi di componente di aiuto.Quella del fondo perduto al 50% è solo l'ultima a entrare in vigore tra le misure agevolative ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Al via una nuova agevolazione in favore delle imprese che si rivolgono a– società del Gruppo CDP presieduta da Pasquale Salzano e guidata da Mauro Alfonso – per essere sostenute attraverso iper l'nel percorso di espansione sui mercati esteri: da oggi si potrà ottenere la metà delle somme richieste a, ossia senza obbligo di restituzione.La misura è stata resa possibile dal via libera ottenuto dalla Commissione Europe, che estende temporalmente questo vantaggio fino alla fine del 2020, con un limite di 800 mila euro complessivi di componente di aiuto.Quella delal 50% è solo l'ultima a entrare in vigore tra le misure agevolative ...

