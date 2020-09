False assicurazioni online: Ivass scopre numerosi siti truffa. I nomi (Di giovedì 17 settembre 2020) False assicurazioni online: il mondo dell’Rc auto è pieno di pericoli per i consumatori, non pochi malintenzionati continuano a truffare chi deve sottoscrivere una polizza. Il fenomeno non sembra destinato a essere sradicato in tempi brevi: solo prudenza e attenzione possono aiutare ad evitare problemi. Un elenco di alcuni siti da evitare assolutamente.Segui Termometro Politico su Google News Polizze assicurative False: diritto risarcimento e come avviare un procedimento False assicurazioni: i siti segnalati dall’Ivass False assicurazioni – Nelle ultime settimane, l’Ivass – l’autorità che vigila sul ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 17 settembre 2020): il mondo dell’Rc auto è pieno di pericoli per i consumatori, non pochi malintenzionati continuano are chi deve sottoscrivere una polizza. Il fenomeno non sembra destinato a essere sradicato in tempi brevi: solo prudenza e attenzione possono aiutare ad evitare problemi. Un elenco di alcunida evitare assolutamente.Segui Termometro Politico su Google News Polizze assicurative: diritto risarcimento e come avviare un procedimento: isegnalati dall’– Nelle ultime settimane, l’– l’autorità che vigila sul ...

La polizza RCA è un’assicurazione obbligatoria che indennizza i possibili danni cagionati alla guida di un automezzo. Normalmente questa polizza ha una durata semestrale o annuale e l’assicuratore ci ...

False assicurazioni online, sette denunciati

L'inchiesta della Polizia locale di Santo Stefano era partita due anni fa: con un sito web ben fatto, condito da recensioni fasulle, avevano costruito una truffa credibile ma non perfetta. Sarzana - V ...

Ivass, segnalati 6 siti irregolari

L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) ha reso noto che la distribuzione di polizze tramite i siti www.agv-brokers.com, www.biomedia-assicurazioni.com, www.assione.net, www.mansuttibr ...

