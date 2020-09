Due amiche 18enni cadono nella cascata per scattarsi un selfie (Di giovedì 17 settembre 2020) Due ragazze, amiche per la pelle, Bruna Velasquez, 18 anni, e Monique Medeiros, 19 anni, hanno perso la vita mentre cercavano di scattarsi un selfie in cima alla cascata di Salto Caveiras a Lages, in Brasile. Secondo la prima ricostruzione dei media locali, una ha perso l'equilibrio e l'altra è scivolata nel tentativo di salvarla. La tragedia è avvenuta domenica scorsa: poco dopo aver pubblicato sui social l'ultima foto insieme, le due ragazze sono decedute dopo un volo di circa 30 metri nel vuoto. (Continua...) Bruna è stata dichiarata morta sul posto prima dell'arrivo dei soccorritori, mentre Monique ha perso la sua battaglia per la vita dopo l'arrivo in ospedale. I medici non hanno potuto fare niente per salvarla, il trauma cranico ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 17 settembre 2020) Due ragazze,per la pelle, Bruna Velasquez, 18 anni, e Monique Medeiros, 19 anni, hanno perso la vita mentre cercavano diunin cima alladi Salto Caveiras a Lages, in Brasile. Secondo la prima ricostruzione dei media locali, una ha perso l'equilibrio e l'altra è scivolata nel tentativo di salvarla. La tragedia è avvenuta domenica scorsa: poco dopo aver pubblicato sui social l'ultima foto insieme, le due ragazze sono decedute dopo un volo di circa 30 metri nel vuoto. (Continua...) Bruna è stata dichiarata morta sul posto prima dell'arrivo dei soccorritori, mentre Monique ha perso la sua battaglia per la vita dopo l'arrivo in ospedale. I medici non hanno potuto fare niente per salvarla, il trauma cranico ...

DEADLYTXUCH : I liceali urlano spaventati. Mi sistemo i capelli. Chiamo le mie amiche. Le avviso del ritardo. Bestemmio. Sto… - MartinaMontague : Ciao amiche con poche sopracciglia e che tra trent’anni sembrerete Tilda Swinton in un film indie, vi consiglio due… - xbunnykoo : yall . sono passati 4 anni why does it hurt so much quando vedo la mia ex migliore amica insieme ad altre due mie (… - glvdiatorr : quanto sono menefreghiste due mie “amiche” che non hanno manco più risposto ai messaggi per chiarire - QUEERVULPlX : vorrei avere la faccia tosta della tipa che oggi mi ha chiesto se le mie amiche la tatuerebbero a prezzo scontato,… -