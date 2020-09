Di Maio: "Sintesi con Pd si troverà sempre" (Di giovedì 17 settembre 2020) Roma, 17 set. (Adnkronos) - “Una Sintesi con il Pd su Mes, Reddito di cittadinanza e Quota 100 la troveremo sempre perché in un momento così non ci si può mettere a litigare. Parlare di Mes continuamente significa creare tensioni nella maggioranza quindi non credo che sia opportuno. Per quanto riguarda il Reddito di cittadinanza, durante la pandemia abbiamo salvato la vita a un sacco di famiglie. Per quota 100 ovviamente le persone che sono andate in pensione hanno liberato posti di lavoro per i più giovani, questo è un progetto che avevamo promesso alle politiche del 2018, l'abbiamo realizzato, però massimo dibattito, massima discussione, cerchiamo solo di non danneggiare le famiglie italiane in un momento di crisi come questo". Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ospite ... Leggi su iltempo (Di giovedì 17 settembre 2020) Roma, 17 set. (Adnkronos) - “Unacon il Pd su Mes, Reddito di cittadinanza e Quota 100 la troveremoperché in un momento così non ci si può mettere a litigare. Parlare di Mes continuamente significa creare tensioni nella maggioranza quindi non credo che sia opportuno. Per quanto riguarda il Reddito di cittadinanza, durante la pandemia abbiamo salvato la vita a un sacco di famiglie. Per quota 100 ovviamente le persone che sono andate in pensione hanno liberato posti di lavoro per i più giovani, questo è un progetto che avevamo promesso alle politiche del 2018, l'abbiamo realizzato, però massimo dibattito, massima discussione, cerchiamo solo di non danneggiare le famiglie italiane in un momento di crisi come questo". Così il ministro degli Esteri, Luigi Di, ospite ...

Roma, 17 set. (Adnkronos) – “Una sintesi con il Pd su Mes, Reddito di cittadinanza e Quota 100 la troveremo sempre perché in un momento così non ci si può mettere a litigare. Parlare di Mes continuame ...

Milano, 17 set. (LaPresse) - "La sintesi si farà ma continuare a parlare di Mes crea tensioni nella maggioranza. Non è opportuno". Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ad 'Agorà' su Rai3.

Ilario Lombardo per ''La Stampa'' «Ora è guerra aperta». È il messaggio che intasa le chat dei parlamentari del M5S non appena sulla loro casella appare la mail di Davide Casaleggio, inviata agli oltr ...

