Consiglio comunale aperto a Crema, Carletti: "Grazie a medici e dipendenti" (Di giovedì 17 settembre 2020) Crema, 17 settembre 2020 - E' stato un evento eccezionale il Consiglio comunale aperto che si è tenuto ieri pomeriggio in piazza. "Un Consiglio comunale in piazza interamente dedicato ad un tema ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 17 settembre 2020), 17 settembre 2020 - E' stato un evento eccezionale ilche si è tenuto ieri pomeriggio in piazza. "Unin piazza interamente dedicato ad un tema ...

Ultime Notizie dalla rete : Consiglio comunale Consiglio comunale di Napoli, record di flop: «Troppi irresponsabili» Il Mattino Arcidiacono: “Sul cimitero di Pioppo nessuna certezza, in maggioranza visioni differenti”

MONREALE – “Non serve un cimitero di dimensioni spropositate, ma è un dato oggettivo che a Monreale il cimitero serve” – È il sindaco Alberto Arcidiacono, nel corso dell’incontro di martedì scorso chi ...

Amministrative Albano, Del Gaudio (FdI): “Tra i nostri programmi, decoro urbano, sviluppo artigianale e imprenditoriale”

(Meridiananotizie) Albano, 16 settembre 2020 – Tra pochi giorni i cittadini di Albano sceglieranno da chi vogliono essere governati. Infatti, oltre al referendum sulla riforma costituzionale, ad Alban ...

Elezioni: Kompatscher, chi vota contribuisce

(ANSA) - BOLZANO, 17 SET - Questa domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre le cittadine e i cittadini di 113 Comuni dell'Alto Adige sono chiamati a rinnovare il sindaco e i consigli comunali. In tu ...

