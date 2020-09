“Ci sono le condizioni per uscire ma non ci riesco”: l’ombra del lockdown anche sul fenomeno “hikikomori” (Di giovedì 17 settembre 2020) “Ci sono le condizioni per uscire ma non ci riesco. Esco, ma voglio rientrare”. Cos’è successo agli adolescenti italiani? “Di solito i più giovani erano gli ultimi a chiamarmi per ritornare in terapia, questa volta hanno iniziato subito dopo ferragosto, tornando proprio al tema che avevamo lasciato a luglio”: a dirlo è Rosy Ingrassia, psicoanalista Cipa – Istituto Meridionale e membro del progetto dell’Istituto di Ortofonologia (IdO) ‘Ritirati ma non troppo. Un aiuto per le famiglie’, dedicato alla ricerca sul fenomeno del ritiro sociale e al sostegno psicologico dei nuclei familiari. Iniziato durante il lockdown, il progetto è ripartito venerdì 11 settembre. “Con il lockdown si è ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 17 settembre 2020) “Cileperma non ci riesco. Esco, ma voglio rientrare”. Cos’è successo agli adolescenti italiani? “Di solito i più giovani erano gli ultimi a chiamarmi per ritornare in terapia, questa volta hanno iniziato subito dopo ferragosto, tornando proprio al tema che avevamo lasciato a luglio”: a dirlo è Rosy Ingrassia, psicoanalista Cipa – Istituto Meridionale e membro del progetto dell’Istituto di Ortofonologia (IdO) ‘Ritirati ma non troppo. Un aiuto per le famiglie’, dedicato alla ricerca suldel ritiro sociale e al sostegno psicologico dei nuclei familiari. Iniziato durante il, il progetto è ripartito venerdì 11 settembre. “Con ilsi è ...

