Chi sono i 13 impresentabili alle Regionali secondo l’Antimafia (Di giovedì 17 settembre 2020) La Commissione parlamentare si è riunita oggi alle 17 e, terminata la riunione, ha reso noti i nomi risultati dal lavoro svolto sulla formazione delle liste elettorali. Il presidente di commissione Nicola Morra ha comunicato i nomi dei candidati impresentabili che non hanno superato il controllo. I problemi sono concentrati sopratutto in Puglia (3 candidati impresentabili) e in Campania (9 candidati impresentabili di cui 5 in lista con De Luca). Registrato anche un caso di impresentabili Regionali 2020 anche in Valle D’Aosta. LEGGI ANCHE >>> Ceccardi e la Lega si astengono sulla risoluzione del Parlamento UE contro Lukashenko Gli impresentabili Regionali 2020 in Campania sono ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 17 settembre 2020) La Commissione parlamentare si è riunita oggi17 e, terminata la riunione, ha reso noti i nomi risultati dal lavoro svolto sulla formazione delle liste elettorali. Il presidente di commissione Nicola Morra ha comunicato i nomi dei candidatiche non hanno superato il controllo. I problemiconcentrati sopratutto in Puglia (3 candidati) e in Campania (9 candidatidi cui 5 in lista con De Luca). Registrato anche un caso di2020 anche in VD’Aosta. LEGGI ANCHE >>> Ceccardi e la Lega si astengono sulla risoluzione del Parlamento UE contro Lukashenko Gli2020 in Campania...

matteosalvinimi : Tutti si scordano della Valle d'Aosta, in tivù non ne parla nessuno, ma domenica e lunedì anche i valdostani scegli… - Mov5Stelle : A parlare di taglio della democrazia sono proprio quei parlamentari che hanno il 95% di assenze in aula a cui tutti… - Corriere : #Briatore: «Chiedere scusa? A chi? E perché, perché dò lavoro? Dovrebbe essere il governo a chiedere scusa a noi im… - Mariano29315887 : RT @rimmel83837671: Ecco ! Pensateci bene a chi affiderete la vostra salute ! Loro sono bravissimi a distruggere la sanità pubblica e il d… - JUREGRANDE : Indovinello: in #Parlamento votano #sì #TaglioDeiParlamentari, Una volta approvata la legge, dopo 4 votazioni, ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi sono Da Leon Panetta a Don Matteo, chi sono gli italoamericani per Biden Formiche.net Fiorano, norme e protocollo per un voto sicuro

Chi, per gravi infermità, necessita di essere accompagnato nel seggio a votare, deve munirsi di un certificato rilasciato da un medico della USL. Sul sito del Comune ci sono le indicazioni e le sedi ...

Giovani chef e pasticcieri crescono: il corso dell'Enac per gli under 18 con la passione per la cucina COME ISCRIVERSI

Valorizzare l’artigianalità e la riscoperta delle tradizioni. Contrastare il fallimento formativo, la dispersione scolastica e il rischio di emarginazione socio-culturale dei giovani. Fornire una form ...

Ivan Scalfarotto: “Per me terrei una sola delega, all’uguaglianza”

Foggia, 17 settembre 2020. “La politica di questi ultimi 5 anni è deludente, il meglio è stato fatto con Vendola. Attenzione a chi dice ‘se non votate noi vincono gli altri’, ma che modo ricattatorio ...

Chi, per gravi infermità, necessita di essere accompagnato nel seggio a votare, deve munirsi di un certificato rilasciato da un medico della USL. Sul sito del Comune ci sono le indicazioni e le sedi ...Valorizzare l’artigianalità e la riscoperta delle tradizioni. Contrastare il fallimento formativo, la dispersione scolastica e il rischio di emarginazione socio-culturale dei giovani. Fornire una form ...Foggia, 17 settembre 2020. “La politica di questi ultimi 5 anni è deludente, il meglio è stato fatto con Vendola. Attenzione a chi dice ‘se non votate noi vincono gli altri’, ma che modo ricattatorio ...