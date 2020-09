Cantano parodia di Azzurro e rischiano processo per istigazione a delinquere

(Di giovedì 17 settembre 2020) Due anni fa hanno cantato unadella celebre canzonedi Adriano Celentano e adessodi andare aper. Pena prevista: da uno a cinque anni. Sembrerebbe uno scherzo, invece è tutto vero. La surreale accusa è stata mossa contro sei attivisti dei movimenti romani per il diritto all’abitare. I fatti risalgono a una manifestazione davanti alla Regione Lazio del 13 ottobre 2018. Nel capo di imputazione il pubblico ministero Erminio Amelio afferma che … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Completando la registrazione dichiaro di essere maggiorenne e di avere preso visione dell'informativa privacy redatta ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e di accettare i termini e le condizioni del ...