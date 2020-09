Calciomercato Napoli, secondo Raffaele Auriemma possono arrivare Gerard Deulofeu e Sokratis Papastathopoulos (Di venerdì 18 settembre 2020) Raffaele Auriemma ha parlato su Calciomercato.com delle possibili mosse del Napoli nelle prossime settimane. “Se il mercato non decolla è tutta colpa delle tv. Qualcuno dirà: ‘Ma sei impazzito?’ No, ho fatto due conti, proprio come li hanno fatti i presidenti delle società di calcio di serie A. Fino a quando non si saprà chi si aggiudicherà i diritti televisivi del triennio 2021-2024 e quanti soldi percepirà ognuno dei club nella massima serie, state certi che si giocherà al risparmio, con una forma elementare di autofinanziamento del mercato. Ad esempio, la Roma comprerà Milik con i soldi che sono arrivati dalla cessione di Under e farà altre operazioni con i soldi di Dzeko. Idem il Napoli”. 20/09/2020 ... Leggi su calciomercato.napoli (Di venerdì 18 settembre 2020)ha parlato su.com delle possibili mosse delnelle prossime settimane. “Se il mercato non decolla è tutta colpa delle tv. Qualcuno dirà: ‘Ma sei impazzito?’ No, ho fatto due conti, proprio come li hanno fatti i presidenti delle società di calcio di serie A. Fino a quando non si saprà chi si aggiudicherà i diritti televisivi del triennio 2021-2024 e quanti soldi percepirà ognuno dei club nella massima serie, state certi che si giocherà al risparmio, con una forma elementare di autofinanziamento del mercato. Ad esempio, la Roma comprerà Milik con i soldi che sono arrivati dalla cessione di Under e farà altre operazioni con i soldi di Dzeko. Idem il”. 20/09/2020 ...

DiMarzio : Le novità dopo l'incontro di oggi per #Milik alla #Roma - mirkocalemme : Con la #Roma, l'agente di #Milik discuterà il contratto da top-player proposto dai giallorossi e dei bonus per ragg… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Roma, passi avanti nella trattativa per Milik Accordo più vicino dopo l'incontro con gli agenti… - tuttonapoli : Sportitalia - Il Napoli blocca la partenza di Luperto, al momento l'azzurro non parte - NapoliToday : #NotizieSSCNapoli DA ROMA - La Lazio pensa a Callejon -