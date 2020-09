Calciomercato Juventus, svolta per Dzeko e Milik: arriva la conferma (Di giovedì 17 settembre 2020) Edin Dzeko verso la Juventus e Milik alla Roma? Il countdown del Calciomercato, per quella che potrebbe essere la vera punta di diamante della sessione di settembre, sarebbe già partito. Dopo la trattativa ormai sfumata quasi definitivamente per Luis Suarez, il mercato della Juve non si sarebbe lasciato intimidire. Le alternative per l’attacco di Andrea Pirlo non mancano e per questo motivo Fabio Paratici avrebbe deciso di rispolverare una vecchia conoscenza delle voci in entrata dei bianconeri, che fino all’inserimento del Pistolero sembrava la più accreditata per la maglia numero 9 dei campioni d’Italia del futuro. Sorpasso subito, controsorpasso piazzato: Dzeko sarebbe balzato nuovamente in cima alla lista delle preferenze e adesso si attenderebbero solamente gli ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 17 settembre 2020) Edinverso laalla Roma? Il countdown del, per quella che potrebbe essere la vera punta di diamante della sessione di settembre, sarebbe già partito. Dopo la trattativa ormai sfumata quasi definitivamente per Luis Suarez, il mercato della Juve non si sarebbe lasciato intimidire. Le alternative per l’attacco di Andrea Pirlo non mancano e per questo motivo Fabio Paratici avrebbe deciso di rispolverare una vecchia conoscenza delle voci in entrata dei bianconeri, che fino all’inserimento del Pistolero sembrava la più accreditata per la maglia numero 9 dei campioni d’Italia del futuro. Sorpasso subito, controsorpasso piazzato:sarebbe balzato nuovamente in cima alla lista delle preferenze e adesso si attenderebbero solamente gli ...

DiMarzio : #Calciomercato | Attaccante #Juventus, potrebbe essere la giornata decisiva. Gli ultimi aggiornamenti su #Dzeko e… - mirkocalemme : L'agente di #Milik è in arrivo: summit col giocatore, che oggi sentirà la #Roma. Offerti OLTRE 5 milioni netti e un… - DiMarzio : #Dzeko, #Suarez, #Giroud Capitolo attaccante: il punto in casa #Juventus #calciomercato - pazio93 : RT @Gazzetta_it: #Suarez, il giorno dell'esame: la risposta alle 9 domande sul 9 che tutti si fanno #Juve - fedesa28 : RT @scottotweet: #Milik chiude l'accordo con la #Roma e libera #Dzeko per la #Juventus. Già oggi potrebbe sbloccarsi la doppia trattativa.… -