Calciomercato Inter – Vidal attende solo un segnale – Asamoah in uscita

Leggi su giornal

(Di giovedì 17 settembre 2020) Ilsta vivendo una giornata frenetica, infatti la dirigenza nerazzurra sta cercando di liberare un posto in rosa per poter far arrivaree per questo è in corso un summit con il Genoa per tentare di chiudere la cessione di Candreva. Intantoche non rientra nei piani di Conte cerca squadra.in attesa di unArturoè virtualmente un calciatore dell’e aspettaundai nerazzurri per poter prendere il volo verso Milano. Intanto questa mattina si è allenato con gli ormai ex compagni del Barcellona insieme anche a Suarez che poi è partito per Perugia dove ha sostenuto il primo esame di italiano superandolo. Se ...