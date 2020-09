Acquario (Di giovedì 17 settembre 2020) “Tutto quello che ho ottenuto di buono nella vita, l’ho avuto rinunciando a qualcos’altro”, dice la scrittrice Elizabeth Gilbert. A questa dichiarazione melodrammatica, rispondo: “Davvero? Proprio tutto? Non ci credo”. Eppure penso... Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 17 settembre 2020) “Tutto quello che ho ottenuto di buono nella vita, l’ho avuto rinunciando a qualcos’altro”, dice la scrittrice Elizabeth Gilbert. A questa dichiarazione melodrammatica, rispondo: “Davvero? Proprio tutto? Non ci credo”. Eppure penso... Leggi

enpaonlus : Taranto avrà 90 milioni per incrementare il turismo, e 50 per un acquario «green» - Capezzone : @LorenzoCast89 L’acquario di Taranto sarà una priorità strategica - Rox1721 : Acquario 6,5.. I miei ormoni sono come la pallina del flipper quando va in tilt.. Per tutto il resto ci sto lavoran… - fatina909 : RT @enpaonlus: Taranto avrà 90 milioni per incrementare il turismo, e 50 per un acquario «green» - novecento69 : Rinasco acquario tutti i giorni purtroppo -