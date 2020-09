Tennis | Internazionali di Roma | Sinner fa l' impresa | battuto Tsitsipas

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS Atp 1000 Roma: Jannik Sinner agli ottavi Battuto il greco Tsitsipas in tre set (6-1, 6-7, 6-2) Asp… - SkySport : Internazionali di tennis di Roma: Sinner batte Tsitsipas 6-1, 6-7, 6-2 e vola agli ottavi - SkySport : Internazionali di tennis di Roma, Berrettini batte Coria e vola al 3° turno - toysblogit : Tennis, Internazionali d’Italia 2020: l’azzurro Sinner batte il numero 6 del mondo Tsitsipas - SportRepubblica : Tennis, Internazionali: Sinner elimina Tsitsipas, derby Berrettini-Travaglia negli ottavi. Djokovic batte Caruso -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Internazionali

La straordinaria vittoria su Stefanos Tsitsipas ha aperto le porte a Jannik Sinner degli ottavi finale agli Internazionali d’Italia 2020. Per la prima volta in carriera l’altoatesino è entrato tra i m ...(ANSA) - ROMA, 16 SET - La 'mission impossible' non è andata in porto per Jasmine Paolini, che è stata eliminata dal torneo femminile degli Internazionali d'Italia di tennis, a Roma. La toscana si è a ...Si pregusta un bel derby tricolore negli ottavi degli Internazionali BNL d'Italia al Foro Italico. Ed il merito non è tanto di Matteo Berrettini, quarta testa di serie del torneo, quanto di Stefano Tr ...