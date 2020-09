Sony svela la Playstation 5: quanto costa e da quando si può ordinare (Di mercoledì 16 settembre 2020) L’11 giugno la Playstation 5 è stata presentata ufficialmente dalla Sony, che quel giorno ne ha svelato le caratteristiche tecniche: dal processore alla memoria, passando per il lettore ottico. Tutti elementi che hanno sorpreso i suoi (futuri) utenti per la loro potenza. Sono passati 7 anni da quando è stata annunciata la Playstation 4: un prodotto di assoluto successo, dato che nel 2019 ha superato i 110 milioni di unità vendute nel 2019. Sono aumentati anche i giochi venduti, quasi 60 milioni (+4,9 milioni rispetto al 2018): un dato che quasi sicuramente crescerà per via dei mesi di lockdown in tutto il mondo. Il 16 settembre, in una diretta streaming seguita in tutto il mondo, la Sony ha finalmente svelato i dettagli della nuova ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 16 settembre 2020) L’11 giugno la5 è stata presentata ufficialmente dalla, che quel giorno ne hato le caratteristiche tecniche: dal processore alla memoria, passando per il lettore ottico. Tutti elementi che hanno sorpreso i suoi (futuri) utenti per la loro potenza. Sono passati 7 anni daè stata annunciata la4: un prodotto di assoluto successo, dato che nel 2019 ha superato i 110 milioni di unità vendute nel 2019. Sono aumentati anche i giochi venduti, quasi 60 milioni (+4,9 milioni rispetto al 2018): un dato che quasi sicuramente crescerà per via dei mesi di lockdown in tutto il mondo. Il 16 settembre, in una diretta streaming seguita in tutto il mondo, laha finalmenteto i dettagli della nuova ...

Il_Paradroide : RT @IGNitalia: BREAKING: Sony conferma la data di lancio di #PS5 e i prezzi dei due modelli. Uscita leggermente in ritardo per il mercato e… - IGNitalia : BREAKING: Sony conferma la data di lancio di #PS5 e i prezzi dei due modelli. Uscita leggermente in ritardo per il… - GameXperienceIT : PlayStation 5: #Sony svela #Prezzo e data di uscita! - ScenariosBlog : Microsoft svela data e prezzo di Xbox Series X e S, Sony va in tendenza su Twitter. Maledizione. - Lorexae : Sony svela i nuovi proiettori home cinema in 4K nativo: c’è anche il modello top da 79.999€ -