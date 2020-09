“Se il PD perde in Toscana la colpa è di Renzi e Zingaretti deve dimettersi”, dice De Benedetti (Di mercoledì 16 settembre 2020) Carlo De Benedetti non usa giri di parole e definisce clamorosa l’eventuale sconfitta del Pd in Toscana. Tanto che, secondo lui, costringerebbe Zingaretti a dimettersi. “Se il Partito Democratico perde la Toscana, secondo me Zingaretti va a casa“. Un parere netto, quello dell’ingegner Carlo De Benedetti che, ospite degli studi di Otto e Mezzo, su … L'articolo “Se il PD perde in Toscana la colpa è di Renzi e Zingaretti deve dimettersi”, dice De Benedetti proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 16 settembre 2020) Carlo Denon usa giri di parole e definisce clamorosa l’eventuale sconfitta del Pd in. Tanto che, secondo lui, costringerebbea dimettersi. “Se il Partito Democraticola, secondo meva a casa“. Un parere netto, quello dell’ingegner Carlo Deche, ospite degli studi di Otto e Mezzo, su … L'articolo “Se il PDinlaè didimettersi”,Deproviene da leggilo.org.

