Roma, Karsdorp vuole restare e rifiuta il Genoa: l'arrivo di De Sciglio è in stand by (Di mercoledì 16 settembre 2020) Karsdorp non vuole andare al Genoa e preferisce rimanere alla Roma: in stan by anche l'arrivo di De Sciglio in giallorosso Mattia De Sciglio sembra destinato alla Roma. Il terzino della Juventus sembrava davvero ad un passo dai giallorossi, ma nelle ultime ore si è assistito ad un rallentamento dell'operazione. Motivo? I dubbi di Karsdorp nell'andare al Genoa, come riportato da Gianluca Di Marzio. Il terzino olandese vuole rimanere in giallorosso e giocarsi le sue carte. Trattativa, al momento, bloccata.

romeoagresti : Problemi per #Karsdorp (dubbi del giocatore) al Genoa che, inevitabilmente, bloccano l’affondo della #Roma su #DeSciglio ??@GoalItalia - DiMarzio : #ASRoma, 'no' di Karsdorp al Genoa. Un dietrofront che mette in stand-by la trattativa per De Sciglio - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Karsdorp blocca De Sciglio: il trasferimento alla Roma torna in forte dubbio ? - katianicotra : RT @romeoagresti: Problemi per #Karsdorp (dubbi del giocatore) al Genoa che, inevitabilmente, bloccano l’affondo della #Roma su #DeSciglio… - LMantovani28 : RT @romeoagresti: Problemi per #Karsdorp (dubbi del giocatore) al Genoa che, inevitabilmente, bloccano l’affondo della #Roma su #DeSciglio… -