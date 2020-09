Roma | è il giorno di Kumbulla | il difensore in città

(Di mercoledì 16 settembre 2020) È ufficialmente iniziata l’avventurana di Marash. Ilè atterrato poco dopo le 15 a Fiumicino, poi si è diretto a Villa Stuart per sostenere le visite mediche di rito. In serata firmerà il contratto che lo legherà per 5 anni alla. Una trattativa portata avanti sotto traccia e chiusa nel giro di pochi giorni. I giallorossi hanno superato la concorrenza di Lazio e Inter e nella notte di ieri hanno trovato l’accordo totale con il giocatore, che dopo il colloquio col il suo agente ha accettato la destinazione giallorossa. Un trasferimento importante: al Verona andranno infatti 30 milioni di euro la prossima stagione. L’operazione si è chiusa sulla base di un prestito con obbligo di riscatto. Al giocatore invece 1 milione e mezzo a ...

