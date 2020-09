Rocket League | svelata la data dell’inizio del free-to-play!

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Psyonix ha annunciato laufficiale dell’ingresso nei titoli-to-play diper le console di attuale generazione e PC, con tanti cambiamenti e nuove aggiunte Era già stato annunciato qualche mese fa, ma ora è diventato ufficiale.entra nella schiera dei titoli-to-play a partire dal prossimo 23 settembre su Xbox One, PC, PlayStation 4, PC e Nintendo Switch. Considerando la sua acquisizione da parte di Epic Games, la versione PC sarà disponibile per i nuovi giocatori esclusivamente su Epic Games Store, mentre i giocatori che già lo possiedono su Steam potranno continuare ad utilizzare il gioco sulla piattaforma di Valve. Il passaggio al-to-play implica numerosi ...

