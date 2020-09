Ricerche persone: cinquanta unità cinofile del Soccorso alpino alla prova sull'altopiano dei sette comuni (Di mercoledì 16 settembre 2020) Con il loro gioco, salvano la vita. cinquanta unità cinofile da ricerca di superficie del Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico provenienti da tutta Italia, a partire da sabato 19 settembre, ... Leggi su vicenzatoday (Di mercoledì 16 settembre 2020) Con il loro gioco, salvano la vita.da ricerca di superficie del Corpo nazionalee speleologico provenienti da tutta Italia, a partire da sabato 19mbre, ...

'Aequilibrium' e progetto 'No Tag' a tavola con chef Zonfa

Per ogni bottiglia venduta, 1,50 euro sarà destinato all'associazione che affianca le famiglie di persone con autismo nella vita quotidiana, dall'assistenza legale nella rivendicazione di diritti ...

Simone Barbiero – Interazioni

Inaugurazione sabato 26 settembre 2020, ore 18. L’inaugurazione sarà effettuata all’esterno della Galleria con le modalità previste dalla vigente normativa anti Covid-19; sarà consentita la presenza c ...

La Bottega, leader mondiale dei flaconcini cortesia: «Facciamo lo shampoo a 180 milioni di persone»

È una condizione «atipica» quella dell’azienda marchigiana La Bottega: essere presente negli alberghi più élitari ai quattro angoli del mondo, da Shanghai a New York, da Parigi a San Paolo, ed essere ...

