Milan, Paquetà non è stato convocato per scelta tecnica (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il centrocampista del Milan, Lucas Paquetà, non è stato convocato per il match di Europa League per scelta tecnica Lucas Paquetà, centrocampista del Milan, non è stato convocato da Stefano Pioli per il match di Europa League contro lo Shamrock Rovers. Tra il giocatore brasiliano e il club rossonero vi può quindi essere una rottura definitiva. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Paquetà potrebbe quindi partire in questa sessione di mercato dopo questa esclusione dal match di domani. La dirigenza rossonera dovrebbe quindi correre ai ripari nel caso. Leggi su Calcionews24.com

AntoVitiello : Lucas #Paquetà assente tra i convocati del #Milan per scelta tecnica - AntoVitiello : Tra #Milan e #Lione il dialogo è costante, lo dimostrano le operazioni #Kalulu e #Tatarusanu. I due club stanno par… - DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, #Soumare l'alternativa a #Bakayoko. E il Lione pensa a #Paqueta - Gio16697 : RT @AntoVitiello: Lucas #Paquetà assente tra i convocati del #Milan per scelta tecnica - herbertharriola : RT @danieletriolo: Il brasiliano @LucasPaqueta97 è rimasto fuori dalla lista dei #convocati per la partita di Dublino per scelta tecnica @… -