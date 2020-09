Meteo Roma del 16-09-2020 ore 19:15 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Meteo venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord giornata caratterizzata da tempo prevalentemente stabile mancano quali disturbi sui rilievi delle Alpi centro-orientali e sul Piemonte occidentale come possibile equazioni o brevi temporali al centro del tempo al mattino su tutti i settori addensamento in più al pomeriggio con locali piogge e temporali sulle zone interne di Lazio Umbria e Toscana al sud e numerosità tratti compatta su tutti i settori con locale maltempo su Calabria e Sicilia Salento e Basilicata meridionale bischerate invece sulla Sardegna migliora dalla sera notte temperature in calo al sud stazionaria al centro-nord le previsioni del tempo sono a cura del centro Meteo italiano Meteo In collaborazione con Agenzia Italia Stampa Leggi su romadailynews (Di mercoledì 16 settembre 2020)venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord giornata caratterizzata da tempo prevalentemente stabile mancano quali disturbi sui rilievi delle Alpi centro-orientali e sul Piemonte occidentale come possibile equazioni o brevi temporali al centro del tempo al mattino su tutti i settori addensamento in più al pomeriggio con locali piogge e temporali sulle zone interne di Lazio Umbria e Toscana al sud e numerosità tratti compatta su tutti i settori con locale maltempo su Calabria e Sicilia Salento e Basilicata meridionale bischerate invece sulla Sardegna migliora dalla sera notte temperature in calo al sud stazionaria al centro-nord le previsioni del tempo sono a cura del centroitalianoIn collaborazione con Agenzia Italia Stampa

