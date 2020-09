Meteo 16 settembre 2020 | le previsioni per la giornata di oggi

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Sole, ma anche improvvisi temporali. Alta pressione disturbata nel suo dominio. Leper ladi16. Ildi16vede sempre protagonista un grande anticiclone sulla nostra penisola, la cui egemonia, di tanto in tanto, viene minata da alcune infiltrazioni instabili. Ed è quello che accadrà mercoledì 16sia sulle Alpi, ma specialmente al Sud Italia ad opera di un vortice di bassa pressione presente a largo nel mar Jonio, ma capace appunto di influenzare il tempo sul mezzogiorno. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Famiglia reale: i nomignoli che si danno in privato...

periodicodaily : Previsioni Meteo della Mattina di Mercoledì 16 Settembre 2020 - Periodico Daily #meteo #16settembre - occhio_notizie : Il #meteo di #oggi in #Campania - fanpage : Ancora estate su tutta la penisola: le previsioni meteo del #16settembre - zazoomblog : Previsioni Meteo oggi mercoledì 16 settembre ALLERTA METEO - #Previsioni #Meteo #mercoledì - zazoomblog : Previsioni meteo 16 settembre: possibili temporali pomeridiani - #Previsioni #meteo #settembre: -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo settembre

iLMeteo.it

La fine della Repubblica Partenopea (giugno del 1799), grazie soprattutto alle milizie sanfediste assoldate e guidate dal cardinale Ruffo, formate all’inizio principalmente da calabresi, permise il ri ...Quando ho accettato la candidatura al Consiglio Comunale di Trani, sapevo che sarebbe stata una bellissima esperienza. Dico questo perché ogni volta che ho l’opportunità di confrontarmi con gli altri, ...Non tieni un cece in bocca, nemmeno a pagarti. Come De Luca, la cui ultima uscita è chiedersi se la gente che porta la mascherina sul gomito abbia la tenidinite. Colpa di Mercurio che ti scombina i pe ...