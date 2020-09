Manfredi si collega con scienziati in Antartide: "Il vostro lavoro è strategico" (Di mercoledì 16 settembre 2020) Roma, 16 set. (Adnkronos) - Inedita visita 'virtuale' del ministro Gaetano Manfredi alla base Concordia in Antartide. Il ministro dell'Università e Ricerca si è infatti collegato oggi con la base Concordia, tra i ghiacci del Polo Sud, che si trova a circa 1.100 chilometri dalla Stazione costiera italiana 'Mario Zucchelli' e dalla Stazione costiera francese di Dumont D'Urville. "Sono felice di questo incontro. Per noi il vostro lavoro è importante ed è strategico per le nuove frontiere della ricerca, dai cambiamenti climatici alle analisi dell'evoluzione del nostro pianeta" ha detto il ministro salutando i ricercatori. In collegamento con Manfredi tutto l'equipaggio della ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 16 settembre 2020) Roma, 16 set. (Adnkronos) - Inedita visita 'virtuale' del ministro Gaetanoalla base Concordia in. Il ministro dell'Università e Ricerca si; infattito oggi con la base Concordia, tra i ghiacci del Polo Sud, che si trova a circa 1.100 chilometri dalla Stazione costiera italiana 'Mario Zucchelli' e dalla Stazione costiera francese di Dumont D'Urville. "Sono felice di questo incontro. Per noi il; importante edper le nuove frontiere della ricerca, dai cambiamenti climatici alle analisi dell'evoluzione del nostro pianeta" ha detto il ministro salutando i ricercatori. Inmento contutto l'equipaggio della ...

TV7Benevento : **Ricerca: Manfredi si collega con scienziati in Antartide, 'vostro lavoro strategico'** (2)... - TV7Benevento : Manfredi si collega con scienziati in Antartide: 'Il vostro lavoro è strategico'... - fisco24_info : **Ricerca: Manfredi si collega con scienziati in Antartide, 'vostro lavoro strategico'** : Inedita 'visita' del mi… -

Ultime Notizie dalla rete : Manfredi collega Manfredi si collega con scienziati in Antartide: "Il vostro lavoro è strategico" Adnkronos Manfredi si collega con scienziati in Antartide: "Il vostro lavoro è strategico"

Roma, 16 set. (Adnkronos) - Inedita visita 'virtuale' del ministro Gaetano Manfredi alla base Concordia in Antartide. Il ministro dell'Università e Ricerca si è infatti collegato oggi con la base Conc ...

Errico (Campania Libera): “C’è una prateria nell’agroalimentare, percorriamola”

In queste settimane sto visitando diverse aziende del settore agroalimentare presenti sul territorio provinciali. Alcune già le conoscevo, altre rappresentano una gran bella novità. Giovani che negli ...

Doppi turni in aula e lezioni via web: gli atenei ripartono così

Didattica mista è la parola d'ordine che accomuna quasi tutti i rettori italiani. Da Nord a Sud. Dalle università pubbliche alle private. Dai mega atenei alle piccole accademie. Nelle sue indicazioni ...

Roma, 16 set. (Adnkronos) - Inedita visita 'virtuale' del ministro Gaetano Manfredi alla base Concordia in Antartide. Il ministro dell'Università e Ricerca si è infatti collegato oggi con la base Conc ...In queste settimane sto visitando diverse aziende del settore agroalimentare presenti sul territorio provinciali. Alcune già le conoscevo, altre rappresentano una gran bella novità. Giovani che negli ...Didattica mista è la parola d'ordine che accomuna quasi tutti i rettori italiani. Da Nord a Sud. Dalle università pubbliche alle private. Dai mega atenei alle piccole accademie. Nelle sue indicazioni ...